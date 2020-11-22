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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. «التعليم وبناء الشخصية المصرية» بملتقى الهناجر الثقافي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
ملتقى الهناجر
ملتقى الهناجر
نضال ممدوح
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في أمسية جديدة من أمسيات ملتقى الهناجر الثقافى الشهرى٬ بمقره بدار الأوبرا المصرية٬ يعقد في السابعة من مساء غدا الاثنين، لقاء جديد تحت عنوان "التعليم.. وبناء الشخصية المصرية"، تديره د. ناهد عبد الحميد.

ويشارك فى الملتقى كل من: نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمشرف على صفحة الشباب والتعليم، د. نيفين مكرم لبيب أستاذ ورئيس قسم الحاسب الآلى ونظم المعلومات فى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والدكتورة نوال شلبى، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.

كما يصاحب الندوة فقرة فنية بقيادة الفنان الدكتور محمد عوض، بمصاحبة فرقة صبايا القاهرة، والذى يشدو بمجموعة من الأغانى المتميزة.

تتطرق الأمسية إلى مدى إسهام دور التعليم العام في بناء الشخصية المصرية على ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على طبيعة الشخصية المصرية ومحدداتها وأطرها وآلياتها، واقع دور التعليم العام في بناء الشخصية المصرية٬ الآليات التي يمكن من خلالها تنمية شخصية الطالب في التعليم العام.

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