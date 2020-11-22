وفاة الداعية الإسلامى محمد متولى منصور الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر

توفي مساء أمس العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، إثر وعكه صحية تعرض لها خلال الأيام السابقة، ومن المقرر أن تشيع الجنازة، اليوم الأحد، من أمام مسجد الشنوفي بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية على أن يقام العزاء غدًا الإثنين بالسرادق المقام بنفس القرية.وسادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية، عقب تداول نبأ وفاة الشيخ محمد متولي منصور، العالم الجليل بجامعة الأزهر، صاحب الإسهامات الدعوية، والرأي المستنير، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.ونعت إذاعة القرآن الكريم الفقيد الراحل جاء فيه: تتقدم إذاعة القرآن الكريم، بخالص العزاء والمواساة، مع التسليم بقضاء الله وقدره في وفاة فضيلة العالم الجليل، الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رحمه الله تعالى والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد أن أفنى حياته في خدمة العِلْم والدَّعوة إلى الله تعالى، نسال الله تعالى أن يُنزل عليه واسع رحماته وغفرانه، وأن يجعل ما قدمه من برامج نافعة في موازين حسناته وأعماله وإنا لله وإنا إليه راجعون.