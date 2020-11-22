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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير بريطانى يبدى أمله فى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبى

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:41 ص
ريشي سوناك
ريشي سوناك
وكالات
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قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه تم تحقيق تقدم حقيقي في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أضاف أن الابتعاد عن إبرام صفقة تجارية سيئة أفضل من فرض قيود على بريطانيا في المستقبل.

ومن المعتقد أن سوناك أحد الأصوات البارزة في مجلس الوزراء البريطاني التي أيدت إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لصحيفة صنداي تايمز إنه يأمل في توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق.

وأضاف: "أراجع يوميا أجزاء من النص، لذلك هناك تقدم حقيقي، بالتأكيد سيكون من الأفضل إبرام اتفاق".

وأضاف: "التأثير الرئيسي على اقتصادنا هو فيروس كورونا، إنها ليست (مسألة إبرام) اتفاق بأي ثمن على الإطلاق"، "إذا لم نتوصل لاتفاق فلماذا؟ هذا لأنهم يرفضون التنازل عن بعض المبادئ المعقولة والشفافة للغاية التي وضعناها منذ البداية. نحن لا نطلب.. معاملة خاصة للغاية".

ويجري الجانبان محادثات منذ شهور وعلى الرغم من قول المسؤولين إنهم أحرزوا تقدما في الأيام القليلة الماضية فما زال من المتعين بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه بحلول نهاية العام.

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