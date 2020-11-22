غدًا.. وفاء بغدادى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

تحل الشاعرة وفاء بغدادي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "بغدادي" قصائد شعرية من ديوانين بعنوان: "البحر مش عارف ينام- البنت اللي بتشوف الملايكة".ومن ديوانها البحر مش عارف ينام نقرأ:شكله اتغير أوصفهولي.. أطول مني ولا ف طولي.. لسه القلب كبير وحنين.. لسه عيونه بيحنوا لي.. لسه بيلعب هو بيانو.. دقات قلبه زي ما كانوا.. كل حروفه بتنطق اسميولا خلاص اتمسحوا وخانوا.. طير البعد حل مكانه.. يلا بسرعة احكى وقولي شكله اتغير.. اوصفهولي.. لسه الفرحه بتملي عنيه ولا حزين.. حل محلي واحدة جديدة ردي مين.. هي ف لوني.. تشبه قلبي.. ادت حبي.. وعي تخبي.. امتى وفين.. أوعي يكون قدام البحر.. أصل بنات البحر صحابي.