رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. وفاء بغدادى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
وفاء بغدادى
وفاء بغدادى
نضال ممدوح
طباعة
تحل الشاعرة وفاء بغدادي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "بغدادي" قصائد شعرية من ديوانين بعنوان: "البحر مش عارف ينام- البنت اللي بتشوف الملايكة".

ومن ديوانها البحر مش عارف ينام نقرأ:
شكله اتغير أوصفهولي.. أطول مني ولا ف طولي.. لسه القلب كبير وحنين.. لسه عيونه بيحنوا لي.. لسه بيلعب هو بيانو.. دقات قلبه زي ما كانوا.. كل حروفه بتنطق اسمي
ولا خلاص اتمسحوا وخانوا.. طير البعد حل مكانه.. يلا بسرعة احكى وقولي شكله اتغير.. اوصفهولي.. لسه الفرحه بتملي عنيه ولا حزين.. حل محلي واحدة جديدة ردي مين.. هي ف لوني.. تشبه قلبي.. ادت حبي.. وعي تخبي.. امتى وفين.. أوعي يكون قدام البحر.. أصل بنات البحر صحابي.

موضوعات متعلقة

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

إماراتية تتبرع لـ«سيدة المطر» بشقة.. ووزيرة التضامن: «ده رزقها محدش يقول اشمعنى»

من أغلى صفقة إلى المجهول.. نجم الزمالك «مش لاقى نادى»

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

الصور

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

الأكثر قراءة

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

وزير خارجية السعودية: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

عودة للحياة.. أستراليا تخفف قيود كورونا

فريق بحثى: الخلايا المناعية فى الأمعاء قد تساعد على تخفيف أعراض التصلب العصبى

مواعيد القطارات اليوم الأحد 22-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 22-11-2020

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

صدور رواية «عشق عابر للحدود» للروائى العراقى راسم الحديثى

قراءة فى كتاب «مدرسة السلطان حسن» بالأعلى للثقافة

غدًا.. وفاء بغدادى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

تعرف على عروض البيت الفنى للمسرح اليوم