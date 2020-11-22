زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الجزائر

سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية سكيكدة 400 كيلومتر شرق العاصمة، حيث تم تحديد مركزها على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.وبحسب بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فان الهزة سجلت في حدود الساعة الرابعة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد (03:53 بتوقيت جرينتش).ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان الزلزال نجم عنه أضرار بشرية أو مادية.