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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون يضرمون النار فى جزء من برلمان جواتيمالا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
متظاهرون يضرمون النار
متظاهرون يضرمون النار
وكالات
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أضرم متظاهرون في جواتيمالا النار في جزء من مبنى البرلمان خلال احتجاجهم على مشروع
الموازنة الذي أقرته الحكومة، وفقا لتقارير إعلامية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المبنى الواقع في وسط مدينة جواتيمالا التاريخي وأضرموا النار فيه، وأظهرت صور متلفزة ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى نوافذه.

وقالت الشرطة إن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق في وقت لاحق، وعلى هامش المظاهرة التي كانت سلمية إلى حد كبير، ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد.

وقال الرئيس أليخاندرو جياماتي إن "هناك حق في التظاهر لكن لا يمكننا السماح بتدمير الممتلكات العامة أو الخاصة، سيواجه أي شخص يشارك في هذه الأعمال الإجرامية صرامة القانون الكاملة".

وطالب المتظاهرون جياماتي بالاعتراض على الموازنة، ووافق نواب البرلمان على موازنة العام المقبل على نحو سريع ودون إجراء مناقشة عامة.

وقوبل مشروع القانون بالرفض من العديد من الفئات الاجتماعية، بداية من رجال الأعمال إلى الحركات الاجتماعية وقطاع التعليم والكنيسة الكاثوليكية.

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