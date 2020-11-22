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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأميرة أوجينى تنتقل للإقامة فى منزل الأمير هارى الريفى

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
منزل الأمير هارى
منزل الأمير هارى
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انتقلت الأميرة "أوجينى" وزوجها "جاك بروكسبانك"، إلى المنزل الريفى لدوق ودوقة (ساسكس) في وندسور، وفقا لمجلة (بيبول) الأمريكية الأسبوعية.

وقال المتحدث باسم "باكجنهام" - للمجلة الأمريكية - "منزل (فروجمور)، هو مقر إقامة دوق ودوقة (ساسكس) في المملكة المتحدة، ويسعدهم أن يتمكنوا من فتح منزلهم مجددا للأميرة يوجيني، وزوجها عندما يؤسسون عائلتهم".

وأقامت الأميرة "أوجينى" وزوجها" جاك" - في السابق - في منزل "أيفي" الريفي في لندن، لكنهما تربطهما علاقات وثيقة مع قصر "ويندسور".

وعقدت الأميرة "يوجيني" قرانها في كنيسة (سانت جورج) في قلعة ويندسور في أكتوبر 2018، ويعيش الأمير أندرو ووالدتها "سارة فيرجسون"، على بعد أميال قليلة من حديقة "ويندسور" الملكية.

يذكر أن المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أكد - في سبتمبر الماضي - أن الأمير"هارى" "غطى بالكامل " تكاليف تجديد منزل "فوجمور" الريفى، والتى بلغت 3 ملايين جنيه أسترليني.

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