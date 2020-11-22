عدد وفيات كورونا باليونان يقفز إلى مستوى يومى قياسى

سجلت اليونان 108 حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، فيما يعد رقما قياسيا يوميا مع مواجهة المستشفيات في شمال البلاد لضغوط حيث امتلأت أسرة العناية المركزة نتيجة زيادة الإصابات بكوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي ذلك بعد فرض عزل عام لمدة شهرين في مارس، مما ساعد على احتواء انتشار الإصابات، أجبر ارتفاع معدل الإصابات منذ أكتوبر الحكومة على فرض عزل عام ثان هذا الشهر ينتهي رسميا في نهاية الشهر ومع ذلك فقد يكون هذا موضع شك.وقال المتحدث باسم الحكومة للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة "رفع العزل العام في الأول من ديسمبر لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي".وستقيم لجنة الخبراء التابعة للحكومة البيانات الجديدة هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان من الممكن رفع العزل جزئيا مطلع الشهر المقبل.وسجلت السلطات الصحية 2311 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 ليرتفع العدد الإجمالي منذ اكتشاف الحالة الأولى في فبرايرإلى 90121 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة 1527.وما زال عدد حالات الإصابة في سالانيك في شمال البلاد يزيد مرتين تقريبا عن عدد الحالات في أثينا.