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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تحظر السفر الداخلى وتغلق المدارس قرب عطلتين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
البرتغال تحظر السفر
البرتغال تحظر السفر الداخلى
وكالات
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قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن البرتغال ستحظر السفر الداخلي وتغلق المدارس قرب عطلتين مقبلتين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيتم حظر السفر بين البلديات من الساعة 11 مساءً 27 نوفمبر حتى الخامسة من صباح الثاني من ديسمبر، ثم مرة أخرى من الساعة 11 مساءً الرابع من ديسمبر حتى الخامسة من صباح التاسع من ديسمبر؛ لمنع التنقل خلال العطلات العامة في أول ديسمبر والثامن من الشهر نفسه.

وستعطل المدارس يوم الإثنين قبل هاتين العطلتين في الوقت الذي سيتعين فيه على المتاجر الإغلاق مبكرا، ويتم تشجيع أرباب العمل على منح العمال عطلة للحد من نشاط السفر.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي "لا يزال لدينا عدد كبير جدا من الحالات التي تشكل تهديدا لصحتنا".

وأضاف كوستا إن الكمامات أصبحت الآن إلزامية أيضا في مكان العمل بعد أن كانت إجبارية فقط في الأماكن التجارية العامة والمغلقة.

وسجلت البرتغال 62 حالة وفاة و6472 حالة إصابة بفيروس كورونا معظمها في شمال البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255970 حالة مع 3824 حالة وفاة.

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