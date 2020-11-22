«القاعدة فى شمال إفريقيا» تختار زعيما جديدا

قال موقع "سايت" لرصد مواقع الارهابيين على الإنترنت، إن فرع القاعدة في شمال إفريقيا عين زعيما جديدا وأكد مقتل زعيمه السابق عبد المالك دروكدال على يد الجيش الفرنسي في يونيو.وقال الموقع، ومقره في الولايات المتحدة، إن "القاعدة في بلاد المغرب عرضت جثة زعيمها السابق لأول مرة في مقطع مصور".وكان الجيش الفرنسي قد قتل دروكدال في مالي بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.وقالت القاعدة في بلاد المغرب إنه "بعد موت دروكدال تم اختيار جزائري آخر هو الشيخ مجاهد يزيد مبارك، المعروف أيضا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفا له".وأكدت أيضا مقتل السويسرية بياتريس ستوكلي التي اختطفت من مدينة تمبكتو المالية في يناير 2016.