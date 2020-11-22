البابا فرنسيس يحض رجال الأعمال على تطوير نظام اقتصادى جديد

حض البابا فرنسيس رجال الأعمال الكاثوليك الشبان على تطوير نموذج اقتصادي جديد أكثر عدلا يمكن أن ينقذ العالم ويساعد الفقراء والمهمشين.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان البابا يتحدث عبر رسالة بالفيديو بثت خلال اجتماع افتراضي لقادة أعمال شبان، حيث حضهم على إحداث تغييرات رئيسية في العلاقات الاقتصادية الدولية.وقال البابا، في كلمته التي تُرجمت إلى الإنجليزية، "أنتم تلاحظون الحاجة الملحّة لخطاب اقتصادي مختلف".وأشار البابا الى أن "النظام العالمي الحالي هو بالتأكيد غير مستدام من وجهات النظر عديدة ويضر بكوكب الأرض الذي يتعرض لسوء المعاملة والنهب بشكل خطير، وكذلك بالفقراء والمهمشين الذين هم في وجداننا".ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 دفعت الناس إلى التفكير في الموقف الذي وجد العالم نفسه فيه.وأضاف: "بمجرد تخطي الأزمة الصحية الحالية، فإن أسوأ رد فعل سيكون هو الانزلاق بشكل أعمق في النزعة الاستهلاكية المحمومة".والبابا الأرجنتينيّ المولد غالبا ما ينتقد الرأسمالية ويتهمها باللامبالاة تجاه انعدام المساواة الاجتماعية وبأنها طرف في استنزاف موارد الكوكب.وطالب قادة الأعمال والأكاديميين الشبان من 115 دولة بالعمل على انتاج ثقافة اقتصادية تلهم الثقة وتخلق الموارد وتعطي "الشباب جميعا دون أن يستثنى احد منهم رؤية للمستقبل".