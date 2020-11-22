رصد عدوى إنفلونزا الطيور فى برلين

وصلت إنفلونزا الطيور إلى برلين بعد أن تفشت في عدد من الولايات الألمانية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.وأعلنت إدارة حماية المستهلك بمجلس الشيوخ في برلين أنه تم اكتشاف العامل المسبب للمرض في إوزة برية.وتم العثور على الأوزة النافقة في منطقة ليشترفيلده بالعاصمة الألمانية، ويتزايد تفشي إنفلونزا الطيور في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر.وظهرت حالات في براندنبورج وهامبورج ومكلنبورج- فوربومرن وشليسفيج- هولشتاين وبافاريا.وقال مجلس الشيوخ في برلين، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات انتقال لإنفلونزا الطيور إلى البشر.