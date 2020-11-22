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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن دعم «الصحة الوطنية» بأكثر من 3 مليارات دولار

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
ريشي سوناك
ريشي سوناك
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية ريشي سوناك عن حزمة بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار لدعم هيئة الصحة الوطنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحزمة ستكون لمدة عام واحد، وتهدف إلى دعم هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة في معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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