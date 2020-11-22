المغرب يحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة قادمة من إسبانيا

أحبط عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط عملية تهريب 19200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع قادمة من إسبانيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت السلطات الأمنية إلى أن "إجراءات المراقبة الأمنية المنجزة على الشاحنة المضبوطة أسفرت عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة معبأة بعناية داخل مقصورة الشاحنة، كما مكنت من توقيف سائقها مغربي الجنسية (41 عاما)".وأضافت أن "عمليات التفتيش الدقيق التي أخضعت لها الشاحنة أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية، فضلًا عن 10 هواتف نقالة يجري حاليا تحديد مصدرها وملابسات تهريبها".وتم نقل المشتبه به إلى الحجز الاحتياطي لحين عرضه على التحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأشخاص المتورطين بالعملية، ورصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.