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لايف ستايل

صوفيا لورين تطل على جمهورها بعمر الـ86 عاما من خلال نتفيلكس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
صوفيا لورين
صوفيا لورين
سلمى بدر
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بعد اتمامها عامها الـ86 عادت الممثلة الإيطالية العالمية وأيقونة الجمال الإيطالي صوفيا لورين إلى الوقوف أمام كاميرات السينما مرة أخرى لتطل من خلال الشاشة الساحرة في فيلم من إخراج ابنها "إدواردو بونتي" بعنوان "الحياة المقبلة" (The Life Ahead)، الذي سيتم عرضه على منصة الافلام "نتفليكس" وهو ما ينتظره جمهورها بشغف.

قصة الفيلم مستوحاه من رواية "الحياة أمامنا" للكتاب الفرنسيان "أوجو تشيتي" و"ورومان جاريرومان غاري" وهو عن قصة امرأة ناجية من المحارق اليهودية تدعى "روزا" وتعتني بأولاد المومسات في بلدة باري الإيطالية بعد إدارتها دار للرعاية لهم، وتلتقي بصبي يتيم سنغالي مشرد يدعى "مومو" وتأويه وينتقل للعيش معها بعد سرقته لها.

عودة صوفيا لورين للسينما أسعدت الكثيرين من عشاقها، حيث إن آخر مشاركاتها كانت منذ 6 سنوات في الفيلم القصير Human Voice عام 2014، وأخر ظهور لها في فيلم تليفزيوني عام 2010 في My House Is Full of Mirrors، وأخر أفلامها السينمائية كان "Nine" الذي عرض عام 2009.

ولكن على الرغم من ظهور علامات الكبر في العمر على لورين إلا أنها لا تزال تحافظ على رشاقتها وإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت في تلك الصورة وهي تصفف شعرها بنفس طريقتها الساحرة ومحافظة على أسلوبها الجذاب في اختيار الأزياء.

يذكر أن لورين بسبب جمالها الكبير لقبها الكثيرون في بدايتها الفنية باسم "صوفيا عازر" على سبيل السخرية، حيث كانوا يروا أن جمالها يقدر على إحياء القديس عازر من قبر ولقبت بعدة ألقاب من بينها "الساحرة الإيطالية" و"أيقونة الجمال" و"الجمال الخالد".
لورين وابنها المخرج ادواردو بونتي
من كواليس الفيلم
لقطة من الفيلم
لقطة من الفيلم
لورين وابنها المخرج ادواردو بونتي
من كواليس الفيلم
لقطة من الفيلم
لقطة من الفيلم

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