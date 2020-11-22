البرازيل تسجل 376 وفاة و32 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 376 وفاة و32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 60527، والوفيات إلى 168989 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.