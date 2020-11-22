مقتل 3 أشخاص فى باراغواى على خلفية اختطاف نائب الرئيس الأسبق

أعلنت باراغواي عن مقتل ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة، عقب اختطاف نائب الرئيس الأسبق أوسكار دينيس.وأشارت السلطات إلى أنه قتل هؤلاء بالقرب من سيروج وازو في مناوشات مع وحدة خاصة من القوات المسلحة والشرطة وتوجه ممثلون للادعاء إلى المنطقة لتحديد هوية القتلى، حسب ما نقلت صحيفة البيان الاماراتية.وفي مطلع سبتمبر الماضي، اختطف عناصر من منظمة "حركة شعب باراغواي" المتمردة دينيس وعاملا من مزرعته، بالقرب من قرية بيلا فيستا نورتي على الحدود مع البرازيل.