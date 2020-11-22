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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فتح معبر رفح فى الاتجاهين الثلاثاء المقبل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
معبر رفح
معبر رفح
عبير سليم
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن فتح معبر رفح في الاتجاهين يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، أن "السلطات المصرية قررت فتح المعبر 3 أيام في الاتجاهين من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري".

وقال: "ستقوم الهيئة العامة للمعابر بنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق".

يشار إلى أن آخر مرة قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين ولمدة 4 أيام كانت مطلع الشهر الجاري.

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