حظك اليوم.. برج الثور الأحد 22 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تتضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.عاطفيًا: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك.صحيًا: قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عمومًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.