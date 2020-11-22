حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 22 نوفمبر 2020
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج ليوم الأحد على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدّي حتمًا إلى تعزيز موقعك العملي سريعًا.
عاطفيًا: تسعى إلى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذرًا
صحيًا: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.
الثور
مهنيًا: تتضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفيًا: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك.
صحيًا: قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عمومًا.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفقد السيطرة على نفسك وتلجأ إلى العنف، فكن حذرًا وابحث عن الاتزان والاعتدال.
عاطفيًا: عدم مصارحة الشريك لن يكون جيدًا، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعًا إلى العلن.
صحيًا: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية.
السرطان
مهنيًا: يوضح لك هذا اليوم أحد المسئولين نقاطًا كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دورًا في اكتشاف بعض الحقائق.
عاطفيًا: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها.
صحيًا: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك.
الأسد
مهنيًا: يبشّر هذا اليوم بمشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة.
عاطفيًا: عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة هذا اليوم، فهو مفيد لك ويريح أعصابك المنهكة.
العذراء
مهنيًا: يحذرك أحد الزملاء اليوم من الموافقة العشوائية على أمور مصيرية، ويستحسن أن تطلع على التفاصيل بدقة وعناية كبيرتين.
عاطفيًا: حاول ألا تثير غيرة الشريك، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته.
صحيًا: اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي الذي يفتح رئتيك ويفيد صحتك.
الميزان
مهنيًا: يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقًا للظروف.
عاطفيًا: نوعية العلاقة بالشريك ترتقي إلى حدّ المثالية، فلا تدع المغرضين يزرعون الشك بينكما.
صحيًا: الحمضيات غنية بالفيتامينات التي تساعد على التخلص من عوارض الزكام، لكن تناولها باعتدال.
العقرب
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد يزعجك ويقلقك، وخصوصًا أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها.
عاطفيًا: خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة.
صحيًا: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.
القوس.
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحتار بأمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن لا مبرر له.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك.
الجدى
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عملًا بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعًا.
صحيًا: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك.
الدلو
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك.
عاطفيًا: تلفتك رومانسية الشريك ومشاعره الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل
صحيًا: تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفيًا: كن حذرًا إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما.
صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى.
الحمل
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدّي حتمًا إلى تعزيز موقعك العملي سريعًا.
عاطفيًا: تسعى إلى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذرًا
صحيًا: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.
الثور
مهنيًا: تتضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفيًا: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك.
صحيًا: قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عمومًا.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفقد السيطرة على نفسك وتلجأ إلى العنف، فكن حذرًا وابحث عن الاتزان والاعتدال.
عاطفيًا: عدم مصارحة الشريك لن يكون جيدًا، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعًا إلى العلن.
صحيًا: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية.
السرطان
مهنيًا: يوضح لك هذا اليوم أحد المسئولين نقاطًا كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دورًا في اكتشاف بعض الحقائق.
عاطفيًا: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها.
صحيًا: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك.
الأسد
مهنيًا: يبشّر هذا اليوم بمشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة.
عاطفيًا: عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة هذا اليوم، فهو مفيد لك ويريح أعصابك المنهكة.
العذراء
مهنيًا: يحذرك أحد الزملاء اليوم من الموافقة العشوائية على أمور مصيرية، ويستحسن أن تطلع على التفاصيل بدقة وعناية كبيرتين.
عاطفيًا: حاول ألا تثير غيرة الشريك، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته.
صحيًا: اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي الذي يفتح رئتيك ويفيد صحتك.
الميزان
مهنيًا: يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقًا للظروف.
عاطفيًا: نوعية العلاقة بالشريك ترتقي إلى حدّ المثالية، فلا تدع المغرضين يزرعون الشك بينكما.
صحيًا: الحمضيات غنية بالفيتامينات التي تساعد على التخلص من عوارض الزكام، لكن تناولها باعتدال.
العقرب
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد يزعجك ويقلقك، وخصوصًا أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها.
عاطفيًا: خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة.
صحيًا: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.
القوس.
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحتار بأمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن لا مبرر له.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك.
الجدى
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عملًا بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعًا.
صحيًا: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك.
الدلو
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك.
عاطفيًا: تلفتك رومانسية الشريك ومشاعره الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل
صحيًا: تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفيًا: كن حذرًا إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما.
صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى.