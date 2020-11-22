2332 دولار.. سعر طن خام البلاديوم اليوم

سجل متوسط سعر خام البلاديوم، اليوم الأحد 22-11-2020، حوالي 2332 دولار للطن، وفقًا لسعر بورصة المعادن العالمية.ويدخل خام البلاديوم في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا للتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.