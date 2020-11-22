أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 22-11-2020
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الأحد 22 -11-2020، أسعار الذهب في مصر، وفقًا للتحديثات الأخيرة في بورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم.
عالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.
ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.
يشار إلى أن جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.
و تتأثر أساعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أسعار الذهب في مصر اليوممحليًا، شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 815 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
عالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-11-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.
ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.
يشار إلى أن جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.
و تتأثر أساعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.