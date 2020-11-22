وزير الأوقاف يجتمع بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم.. غدا

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا، غدا الإثنين الموافق 23 11 2020م الساعة الحادية عشرة صباحا بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وذلك بقاعة حراء، بديوان عام وزارة الأوقاف.ويأتي الاجتماع لدارسة أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله عز وجل.