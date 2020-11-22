نرمين الفقى: اعتذرت عن «نسل الأغراب» مع السقا وكرارة

قالت الفنانة نرمين الفقي إنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" والذي يخرجه محمد سامي، ويقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة.وأشارت نرمين الفقى، في تصريحات صحفية، إلى أنها بصدد الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "لؤلؤ" بمشاركة بطلة العمل مي عمر، والذي من المفترض عرضه قريبًا.وأضافت أنها بصدد الاتفاق على مسلسل جديد خارج السباق الرمضاني قريبًا، وسوف تعلن عن التفاصيل فور الاتفاق النهائي، لافتة إلى أنها تقرأ حاليا أكثر من عمل للمشاركة في موسم رمضان 2021 ولكنها لم تأخذ القرار في أي منهم حتى الآن.أما عن سر وراء رشاقتها في أحدث صور لها عبر موقع الصور "إنستجرام"، قالت إنها لا تلجأ قط لأي عمليات تجميلية، بينما تهتم جيدًا بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة باستمرار، كما أنها تهتم براحتها النفسية لأن الجمال دائمًا ما ينبع من الداخل.