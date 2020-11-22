يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الأحد 22-11-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.





ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.





على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22-11-2020

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية

وبلغت أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





البنك التجارى الدولى cib

وتداول البنك التجاري الدولي، الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي الريال السعودى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





البنك العربي الأفريقي الدولي

وتداول في بنك العربي الأفريقي، عند 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





بنك مصر إيران

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.



