المغرب: 74 وفاة و4702 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 74 وفاة و4702 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بياناتها، أن عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 5256، بينما عدد الحالات المثبتة بالإصابة وصل إلى 320962.وأشارت إلى تعافي 4499 شخصًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 266711.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.