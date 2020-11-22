تعرف على أسعار الألبان اليوم الأحد

ينشر «الدستور» أسعار الألبان، اليوم الأحد، الموافق 22 نوفمبر في الأسواق المصرية، حيث شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار.وسجل سعر كيلو اللبن السائب نحو 13 جنيهًا، وسعر كيلو اللبن المعبأ يتراوح ما بين 12 و17 جنيهًا، حسب النوع.وسجل أسعار الزبادي حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث سجل ثمن علبة الزبادي البلدي الصغيرة 2.5 جنيه، والعلبة الكبيرة سعرها يتراوح ما بين 3 إلى 3.50 جنيه، وسجلت علبة زبادي الشركات ما بين 2.50 إلى 3.25 جنيه.