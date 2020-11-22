صحة البحيرة: الشاغر فى أسرة العناية لم يتعدى 50% داخل مستشفيات العزل

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نسبة الشاغر في أسرة العناية لم تتعدى نسبة الـ50% داخل مستشفيات كفر الدوار "الشاملة" وصدر وحميات دمنهور المخصصين لعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالبحيرة على أتم الاستعداد لأى زيادة في الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة.وكما أكد طلحة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات رشيد والدلنجات لتكون جاهزة لاستقبال أى أعداد من مصابي فيروس كورونا المستجد، كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، موكدًا أنه تم تجهيز مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى رشيد، لاستقبال مصابي فيروس كورونا، على أن يكون الدخول من البوابة البحرية للدور الأرضي والذي سيتم تخصيصه لمرحلة الفرز، والدور الثاني للحجز والعلاج والدور الثالث للعناية المركزة بطاقة 20 سريرًا.أما المبني القديم للمستشفى الذي تم تجديده ومبنى العيادات الخارجية ستعمل بكامل طاقتها إذا لم تستجد أمور خارج إدارة المستشفى، على أن يكون دخول جميع الحالات المرضية والطوارئ من الباب الرئيسي للمستشفى والاستقبال القديم سيكون مفتوحًا لاستقبال جميع الحالات المرضية.كما تم مراجعة خط سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزي، لمصابي فيروس كورونا، وتجهيزات أقسام الداخلي والرعاية المتوسطة بسعة 90 سرير و18 سرير عناية متوسطة، ووضع المستشفى في وضع الإستعداد كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.