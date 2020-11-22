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الثقافة

محمود التهامى: مصر رائدة فى مجال الإنشاد الدينى

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
محمود التهامى
محمود التهامى
نعمات مدحت
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نظمت مدرسة الإنشاد الديني، برئاسة الشيخ محمود التهامى، حفل تخرُّج الدفعة الثامنة والتاسعة من المُنشدين المُلتَحقين بالمدرسة، مساء أمس السبت بقصر الأمير طاز، بحي الخليفة، بحضور قيادات وزارة الثقافة، والمبتهلين، وخريجي الدفعات السابقة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها قدم الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد الدينى، كلمة الافتتاح، حيث رحب بالحضور، وأكد على أهمية دور الإنشاد الدينى فى الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية الإسلامية وترسيخ مفاهيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والحفاظ على شباب مصر، وحضارتهم وهويتهم.

وأضاف التهامى أنه يهتم باكتشاف المواهب فى مجال الإنشاد الدينى من جميع ربوع مصر، وخاصة المراكز والقرى التى لازالت تحتفظ بالأصالة الإنشادية والفطرة الفنية السليمة، وأكد أننا نستطيع أن نعيد لمصر مكانتها فى الريادة فى هذا الفن الذى خرج من مصر للعالم من قبل، حيث إن مصر كانت هى الرائدة والمعلمة لهذا الفن الأصيل.

وبدأت فقرات الحفل من قصائد أنشدها الخريجين من بينها "ياليتك تحلوا، ميلاد طه، خير البرية، مولاى، امدح المكمل، القلب يعشق كل جميل"، وقد لاقت القصائد إعجاب الحضور.

كما قدم الشيخ محمود قصيدتى "بيت الله أسير، مصر هنا"، كعادته بأداءه الرائع وصوته الجميل، فى ظل إشادة واستحسان كبيرين من الحضور.

كما تم تكريم الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وفى لفتة إنسانية تُحسب للشيخ محمود التهامى وكما هو متبع فى الدفعات السابقة لمدرسة الإنشاد، تم إطلاق اسمى الشيخ محمد الهلباوى، والشيخ محمد الكحلاوى على الدفعتين الثامنة والتاسعة وقام التهامى بتكريم الاسمين خلال الحفل.

يشار إلى أن مدرسة الإنشاد مشروع أقامه نقيبُ المُنشدين الشيخ محمود التهامي منذ 2014، وهدفه تخريج جيل من المنشدين الدارسين للمقامات وفن الإنشاد.

وتأتي المدرسة ضمن جهودٍ لتحسين وضع الإنشاد الديني في مصر برعاية الشيخ محمود التهامي، وتقوم بتثقيفهم وتدريبهم في الإنشاد، والابتهالات وتعليم المقامات الموسيقية، وفن التواشيح، والتجويد، والعروض، والصولفيج، والأداء الحركي، وتدريبات النفس، وتدعم المتفوقين وتخصص الحفلات لهم، تحت شعار الإنشاد في مواجهة الإرهاب، بالمحبة والسلام وروحانيات الإنشاد الديني.

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