مودي للعشرين: على العالم اعتماد مؤشر جديد بعد كورونا

اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن العالم يمر بأكبر نقطة تحول منذ الحرب العالمية الثانية في ظل جائحة كورونا، داعيًا إلى اعتماد مؤشر عالمي جديد.وحسبما أفادت صحيفة "إنديا توداي" في كلمة خلال قمة "مجموعة العشرين" التي عقدت اليوم، شدد مودي على الحاجة إلى مؤشر عالمي جديد لعالم ما بعد كورونا يعتمد على المواهب والتكنولوجيا والشفافية والوصاية على الكوكب، الذي سيشهد نقطة تحول كبيرة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجموعة العشرين، لا تقتصر على الانتعاش الاقتصادي والوظائف والتجارة، بل تركز على الحفاظ على كوكب الأرض، مع الإشارة إلى أننا جميعا أمناء على مستقبل البشرية.وأضاف: "العمل من أي مكان أمر طبيعي جديد في عالم ما بعد كورونا"، داعيا إلى إنشاء سكرتارية افتراضية لمجموعة العشرين.