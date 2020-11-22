إصابة 9 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع 3 حوادث متفرقة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون، يفيد بوصول 4 مصابين بحادث انقلاب سيارة ملاكى، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 180 على الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من: "محمود حسن عثمان، 70 عامًا، عمر فاروق محمد، 20 عامًا، رانيا محمود حسن، 37 عامًا، ريهام محمود حسن، 31 عامًا"، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول المستشفى المركزى 3 أشخاص مصابين في حادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة السادات وأسفر عن إصابة كل من: "وليد عبد العليم حجازي، 47 عامًا، أحمد سلامة جبالي، 20 عامًا، مصطفى حافظ عبد الواحد، 26 عامًا"، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.ووصل إخطار إلى مدير الأمن من يفيد مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مصابين في حادث عبور مشاة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "محمد سعد رمضان، 30 عامًا، ومصطفى علي محمد، 40 عامًا"، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.