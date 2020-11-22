سلامة: انتخابات ليبيا المقبلة ستزيح متصدرى المشهد السياسى الحالى

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، ستكون حاسمة لإزاحة الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي عبر انتخاب قيادات جديدة لليبيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف سلامة في حوار تلفزيوني، أن "التدخل في ليبيا وصل إلى مستويات لا تحتمل، من خلال التدخل العسكري المباشر والأموال والمرتزقة وإدارة بعض المهام الحساسة، وهذا أمر غير مقبول لسيادة ليبيا".ووصف سلامة ما تحقق في تونس، بـ"التقدم الكبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية".وأشار سلامة في وقت سابق، إلى أن الذين يدركون مدى تعقد الأزمة منذ عشرة أعوام، يستطيعون قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي.