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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سياسى جزائرى يتهم ماكرون بالتدخل فى شئون بلاده

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
محسن بلعباس
محسن بلعباس
وكالات
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انتقد رئيس حزب معارض في الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول بلاده بشكل خاص وأفريقيا عموما، معتبرا إياها بمثابة إعطاء دروس في الديمقراطية وإدارة الحكم للأفارقة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس "، إن "ماكرون في حديثه إلى القادة الأفارقة سمح لنفسه بتوزيع شهادات الشرعية على قادة شعوب الأنديجان التي نمثلها".

وأضاف: "عند تطرقه للجزائر، سولت له نفسه إصدار شهادة ثقة لرئيس الدولة.. يقول إنه مستعد لمساعدته فيما يسميه بالفترة الانتقالية، أن ما ذهب إليه ماكرون ليس مجرد تدخل وإنما دليل على أن فرنسا تدير خارطة طريق لبلدنا".

وشدد على أن "الجزائر وأفريقيا لا يمكنهما البقاء إلى الأبد في وضع التبعية في خدمة المصالح الاستعمارية الجديدة".

وناشد بلعباس قادة الدول الأفريقية إلغاء مشاركتهم في قمة (فرنسا- أفريقيا)، التي تم استدعاؤهم إليها، مبينا أن "الأفارقة قادرون على صنع المستقبل الذي يتطلعون إليه بأنفسهم".

وصرح ماكرون في حواره المطول بخصوص الجزائر، قائلا: "سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع".

وأضاف: "ما لم تنجح الجزائر، فلا يمكن لأفريقيا النجاح".

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