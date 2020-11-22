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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يتسلم جهازًا للكشف عن كورونا بطاقة 1300 عينة يوميًا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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تسلمت وزارة الصحة الأردنية جهاز «بي سي آر» محوسبًا للكشف عن فيروس كورونا، وإظهار النتائج بقدرة استيعابية تصل إلى 1300 عينة يوميًا.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات، خلال تفقده الكوادر العاملة في وحدات «بي سي آر» بالمختبرات المركزية، إن الجهاز المتطور سيعزز قدرات الوزارة على استيعاب أعداد كبيرة من الفحوص المخبرية، وسوف يخفف العبء نتيجة ازدياد الفحوص في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلمت الجهاز بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ويعد الجهاز «cobas 6800» المصنع في شركة سويسرية الأول من نوعه في المملكة، حيث يظهر نتائج العينات خلال 24 ساعة، ما يخفف الجهد عن الكوادر وحمايتهم ضمن خطوات فحص أوتوماتيكية مربوطة مع النظام المعمول به حاليًا في المختبرات المركزية.

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