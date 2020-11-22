وزير خارجية السعودية: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط

أبدى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إمكانية تأييد بلاده التطبيع الكامل مع إسرائيل، وذلك وفقًا لشروط.وقال "بن فرحان"، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، بحسب وكالة "رويترز"، إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن ينبغي أولًا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.وأضاف وزير الخارجية السعودي "لا نرى أيّ تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة".وأعرب عن ثقتهم في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل السياسات نفسها التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي، معتبرًا أن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية سيكون "ملائمًا تمامًا".