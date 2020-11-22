تعرف على عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

يواصل البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية٬ والتي تتوزع بين مسارح: السلام٬ العائم والقومي والطليعة.ويستقبل مسرح الطليعة بالعتبة٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ وذلك بقاعة زكي طليمات، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.كما يستقبل مسرح الغد بالعجوزة في السابعة والنصف مساء٬ عرض "جنة هَنَا" بمشاركة الفنانيين: عبير الطوخي، هالة سرور، أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.وعلى مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ تعرض في الثامنة مسرحية "صحينا يا سينا" من بطولة خالد محمود، ومحمد عبد الوهاب، وراندا إبراهيم، وحسام سيد، وفناني فرقة مسرح الساحة، تأليف وأشعار خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ.أما المسرح العائم بالمنيل٬ يشهد عرض "عيلة الفقري" من إنتاج المسرح الكوميدي٬ ومن إخراج محمد متولي.العرض من بطولة الفنانيين: محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل٬ محمود الهنيدي٬ وإيهاب شهاب.