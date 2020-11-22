رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:15 ص
البيت الفنى للمسرح
البيت الفنى للمسرح
نضال ممدوح
طباعة
يواصل البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية٬ والتي تتوزع بين مسارح: السلام٬ العائم والقومي والطليعة.

ويستقبل مسرح الطليعة بالعتبة٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ وذلك بقاعة زكي طليمات، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

كما يستقبل مسرح الغد بالعجوزة في السابعة والنصف مساء٬ عرض "جنة هَنَا" بمشاركة الفنانيين: عبير الطوخي، هالة سرور، أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

وعلى مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ تعرض في الثامنة مسرحية "صحينا يا سينا" من بطولة خالد محمود، ومحمد عبد الوهاب، وراندا إبراهيم، وحسام سيد، وفناني فرقة مسرح الساحة، تأليف وأشعار خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ.

أما المسرح العائم بالمنيل٬ يشهد عرض "عيلة الفقري" من إنتاج المسرح الكوميدي٬ ومن إخراج محمد متولي.العرض من بطولة الفنانيين: محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل٬ محمود الهنيدي٬ وإيهاب شهاب.

موضوعات متعلقة

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الجزائر

الصور

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

الأكثر قراءة

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

وزير خارجية السعودية: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

عودة للحياة.. أستراليا تخفف قيود كورونا

فريق بحثى: الخلايا المناعية فى الأمعاء قد تساعد على تخفيف أعراض التصلب العصبى

مواعيد القطارات اليوم الأحد 22-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 22-11-2020

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

صدور رواية «عشق عابر للحدود» للروائى العراقى راسم الحديثى

قراءة فى كتاب «مدرسة السلطان حسن» بالأعلى للثقافة

غدًا.. وفاء بغدادى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

تعرف على عروض البيت الفنى للمسرح اليوم