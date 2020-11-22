النخبة تطرح رواية «عتبة الزين» للكاتب خالد عبدالسلام

صدرت حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ رواية «عتبة الزين» للكاتب الروائي خالد عبد السلام. وهي رواية تمزج الأحداث مع الروحانيات بأسلوب ممتع وشيق يسرد الكاتب أحداث الرواية التي تكتسي برداء التصوف الذي يجنح بالبطل عاليًا نحو الصفاء الروحي الذي يستمد منه الطاقة.وتتشابك أحداث الرواية مع الفكر المتصوف الممتلئ بالروحانيات والتقرب إلى الله عن طريق أولياء الله الصالحين وأهل البيت لتحدي الصعاب. فظهرت براعة المؤلف في مزج الأحداث مع هذه الروحانيات التي تحلق بالقارئ مع بطل الرواية نحو السمو والارتقاء.يقول الراوي في «عتبة الزين»: «سمر.. يا لهذه، تلك الفتاة المسكينة التي تعذبها بالتجاهل الذي يذبح من تحب من لا يحبها، من تهتم بمن لا يبالي بأمرها، من ترقب من لا يشعر بوجودها..هي صديقة ريم المقربة، تصغرها وزين بعامين، تخرجت في كلية التخطيط العمراني.. تفعل المستحيل لتظفر بقلبه..فهو دون قصد قد استحوذ على قلبها ولم يترك لحياتها برمتها نصيبًا منه، استحوذ عليه وأسره دون إرادة منه لذلك، تعشقه، لا بل تقدسه تقديسًا، وهو لا يعبأ بها.لم يكن ذلك لقبحها؛ هي فتاة حادة الجمال..وجهها الأبيض وشعرها الأسود الحريري وعيناها السوداوان، وحاجباها الرقيقان، وشفتاها الورديتان، وجسدها المنحوت كذلك الذي تراه في لوحات أعاجم الرسامين..