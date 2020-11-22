أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بهدف نظيف فى الليجا

فاز فريق نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.أحرز لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو هدف اللقاء الوحيد للـ"روخي بلانكوس" في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خطأ فادح من حارس المرمى الألماني تير شتيجن.وارتفع رصيد الأتلتي بهذا الانتصار إلى 20 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب فرق الليجا، بينما تجمد رصيد البارسا عند 11 نقطة في المركز العاشر.