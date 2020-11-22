رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بهدف نظيف فى الليجا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
أ ش أ
طباعة
فاز فريق نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو هدف اللقاء الوحيد للـ"روخي بلانكوس" في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خطأ فادح من حارس المرمى الألماني تير شتيجن.

وارتفع رصيد الأتلتي بهذا الانتصار إلى 20 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب فرق الليجا، بينما تجمد رصيد البارسا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

الباز: أقف قلبًا وقالبًا مع الدولة المصرية.. ومن يزايد على موقفي «بيهزر»

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

الصور

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

ماكرون: لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كاليارى فى الدورى الإيطالى

مانشستر يونايتد يفوز على وست بروميتش بهدف نظيف فى البريميرليج

أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بهدف نظيف فى الليجا

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

اليوم.. الفن الإسلامى فى مواجهة التطرف بالأعلى للثقافة

خبراء يضعون روشتة التخلص من المخلفات الصلبة

محمود التهامى: مصر رائدة فى مجال الإنشاد الدينى

النخبة تطرح رواية «عتبة الزين» للكاتب خالد عبدالسلام