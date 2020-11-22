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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأشارت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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