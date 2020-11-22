سوريا: 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.
وأشارت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأشارت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.