سوريا: 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.وأشارت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.