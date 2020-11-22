عفاف شعيب: لا يمكننى تجسيد «سيدة المطر» فى عمل فنى

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن إمكانية تجسيدها شخصية سيدة المطر، والتي تدعى "نعمات"، مؤكدة أنه لا مانع لديها لو عُرضت عليها القصة بدور رئيسى.ووجهت "شعيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، رسالة إلى السيدة قائلة: "ربنا يقويكي ويرزقك، ربنا فعلًا بيسبب الأسباب، إنه سبحانه خلى المطرة تنزل في الوقت دا وكل الناس تمشي وهى تفضل عشان يرزقها الخير كله".وأضافت "شعيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، "أنا محدش عرض علىّ تجسيد لأي شخصية، بس لو اتعرض علىّ القصة مكتوبة كويس ودور رئيسي وتعرض قصتها المأساوية هوافق، بس هو مشهد فقط، ولا يمكن تجسيده في عمل فني".وأكدت أن ما وقع مع سيدة المطر هو تدبير الله عز وجل، متابعة: "ست صامدة على لقمة عيشها فربنا بيكافئها".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت أمس الجمعة، بصورة لـ"سيدة المطر"، كما وصفها العديد من رواد المواقع، حيث أثارت صورة السيدة وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير، وسط تعليقات حول صبر هذه السيدة، وفقرها، ومحاولة الكثير منهم بمساعدتها، وتضامنهم معها، وبالفعل نجحت وزارة التضامن في الوصول إليها ومساعدتها.