مصرع 5 سجناء والقبض على 25 هاربا من بعبدا

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، مساء السبت، أن عدد السجناء الفارين من سجن بعبدا وصل حتى الآن لـ39 سجينا، بعد توقيف 25 فارًّا إضافة إلى وفاة 5 سجناء جراء حادث مروري تعرضوا له خلال محاولة الفرار.وأكدت القوى الأمنية في بيان مساء اليوم أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لإعادة توقيف جميع الفارين.وأقدم عدد من السجناء عددهم فاق الأربعين بين سجين وموقوف في الساعات الأولى من فجر اليوم على تحطيم الأبواب والخروج من الزنزانات، وضرب عناصر الأمن الذي كان متوجها لرمي النفايات.وأكدت مصادر لبنانية أن الهاربين سجنوا العناصر الأمنية الموكل لها حماية قصر العدل والسجن التابع له.