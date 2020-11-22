براتب 2400 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 350 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 350 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات ضفائر السيارات بمدينة نصر، وذلك بإجمالي راتب 2400 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 عامل إنتاج، و100 عامل إنتاج نسبة 5% لذوي الهمم، وذلك براتب 1830 جنيه أساسي، بالإضافة إلى 300 جنيه حافز، و270 جنيه غلاء معيشة.ويشترط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط أو متوسط، وأن يتراوح عمره بين 18 وحتى 30 سنة، ولا يشترط خبرة، وذلك من الجنسين.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي واجتماعي، ومواصلات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 22747715، أو 01028385066، أو 0100155775، والتواصل مع المدير المسئول شريف ندا، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة، مدينة نصر.