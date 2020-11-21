شباب أسوان تنظم مسابقة «بورترية عن شخصية أسوانية عالمية»

نظمت إدارة شباب نصر النوبة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، المسابقة الفنية (بورتريه عن شخصية أسوانية عالمية) للمرحلة السنية طلائع، طبقًا لخطة النشاط الفني لقسم الطلائع، خلال المدة من الأول من شهر نوفمبر الجاري حتى يوم 20 نوفمبر.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب، مدير ادارة الطلائع بالمديرية أحمد محمد صادق.ونظمت مديرية الشباب والرياضة في أسوان أنشطة أندية السكان بمراكز الشباب بالمحافظة، اليوم، حيث تم تنفيذ ورشتين تفاعليتين إحداهما بمركز شباب الجعافرة وأخرى بمركز شباب العرب بالمالكي، للتوعية بقضايا السكان وموضوعات الصحة الإنجابية.