بسام راضي: تعاون كامل بين السلطات للوصول إلى الحقيقة فى قضية ريجيني

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسىى، فهناك تعاون كامل من قبل السلطات المصرية مع نظيرتها الايطالية بشأن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بهدف اساسي هو الوصول الي الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول.ونشرت وكالة الأنباء الإبطالية الرئيسية "انسا" تصريح السفير بسام راضى ردا علي استفسار الوكالة بشأن الاتصال الهاتفي امس بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي، وما تم تناوله بخصوص قضية الطالب الايطالي ريجيني.كما أبرزت الوكالة الايطالية نقلا عن السفير بسام راضي قوله:"إنها المرة الأولي في تاريخ النيابة العامة المصرية ان ترسل وفداً قضائياً لخارج البلاد وبرئاسة النائب العام المصري للتعاون في تحقيقات جنائية كما تم مع الجانب الإيطالى في قضية ريجيني".كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من جوزيبى كونتى رئيس وزراء إيطاليا.، تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر، تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك فى مقدمتها تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.