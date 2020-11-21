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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران: مجلس حقوق الإنسان أصبح أداة سياسية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:28 م
البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
عبير سليم
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ندد المتحدث باسم البرلمان الإيراني محمد حسین فرهنكي، اليوم، باتهام الترويكا الأوروبية طهران بانتهاك الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن منتهكي الاتفاق الأساسيين يلصقون التهم الباطلة ببلاده.

وأضاف فرهنكي بحسب ما نقلت وكالة "فارس نيوز" الإيرانية، أن الذين نكثوا العهود وانتهكوا الاتفاق لا يحق لهم إطلاق التهم ضد إيران.

وتابع: "عقب الانسحاب الأمريكي اللاشرعي من الاتفاق النووي نكث الأوروبيون بنود الاتفاق، ولم يفوا بأي من تعهداتهم، فيما التزمت إيران بجميع بنوده".

وتابع: "أي إطار جديد سيكون رهنا بالظروف والقرارات الجديدة التي ينبغي للجانب الآخر المبادرة إلى اتخاذها، فيما لن تبادر بلادنا إلى اتخاذ أية خطوات جديدة".

وأكد فرهنكي على ضرورة أن "تقوم وزارة الخارجية الإيرانية بمتابعة ادعاءات ومراقبة سلوكهم بدقة والرد عليها بشكل مناسب".

وأشار إلى قرار حقوق الإنسان المناوئ لإيران في الأمم المتحدة، معتبرا أن "هذا المجلس أصبح أداة سياسية، حيث ترك جميع الشؤون العالمية المهمة وركز على إيران فقط، بالاعتماد على تقارير الأعداء، وهو ما يعكس خروج الأمم المتحدة عن أهدافها المرسومة".

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبدت في بيانها الأخير مخاوف تجاه "انتهاكات إيران للاتفاق النووي منذ عام ونصف، رغم ما إظهرته البلدان الأوروبية من حسن للنوايا".

وأعربت عن "قلقها الشديد حيال فقدان الاتفاق لمحتواه في مجال حظر الانتشار النووي".

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