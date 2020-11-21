الباز يكشف تفاصيل مكالمة الملك سلمان مع أردوغان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل مكالمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن حديث أردوغان والملك سلمان تناول قمة العشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذا العام.





وأضاف "الباز" أن أردوغان عندما تحدث مع الملك سلمان، أجرى بعدها مكالمة هاتفية بالأمير تميم بن حمد، وحكى له ما جرى خلال مكالمته للملك سلمان، وأمر تميم بأن تتوقف قناة الجزيرة وقنوات الإخوان التي تمولها قطر عن أي هجوم أو استفزاز للملكة السعودية، وأن يتوقف الإعلاميون الذين يعملون في الجزيرة عن الهجوم على السعودية، بل ويقولوا كلام إيجابي عن المملكة.



