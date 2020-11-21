إطلاق حملة تطعيم واسعة ضد كورونا بإيطاليا في يناير المقبل

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا أواخر يناير المقبل.وقال الوزير الإيطالي إن الحملة "ستكون لا سابقة لها، وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد"، حسبما نقلت "فرانس 24".واعتبر أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية".ودافع عن استخدامها رغم وجود بعض المعارضة الملحوظة لها في البلاد، ولم يحدد نوعية اللقاحات التي سيتم استخدامها في حملة التطعيم.