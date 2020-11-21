محافظ الإسكندرية يشهد وصول أكبر قافلة إنسانية من «تحيا مصر»

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية للثغر، وأطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «نتشارك.. علشان بكرة» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادًا لفصل الشتاء.وتوجه المحافظ بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للمبادرات التي تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر في هذه المبادرة الإنسانية التي سجلت بها مصر في رقم قياسيا موسوعة جينيس للأرقام القياسية.وأشار إلى أنه سيتم توزيع العبوات من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الأكثر احتياجا، فضلًا عن الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين السابقين.واشتملت القافلة على ٩ سيارات محملة بما يقرب من ٣٧ ألف عبوة، ضمن مبادرة بالهنا والشفا عبارة عن ١٤٩١٩ شنطة مجمدات و١١ ألف شنطة وجبات مخصصة لتجهيز ٨٨ ألف وجبة عذائية من خلال بنك الطعام المصري و١١ ألف كرتونة مواد غذائية، كما تتضمن مبادرة دكان الفرحة تجهيز ٢٤ عروسة بالأجهزة بالكامل وفضلًا عن توفير ٢٣ جهاز غسيل كلوي للمستشفيات.