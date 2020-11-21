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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل 3 عناصر من الميليشيات التركية وإصابة آخرين في عفرين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:28 م
الميليشيات التركية
الميليشيات التركية
محمد عمر
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استهدف هجوم مسلح، اليوم السبت، مقرا للفصائل الموالية لتركيا ما أدى إلى مقتل 3 من هذه العناصر في عفرين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن 3 عناصر قتلوا وأصيب آخرون من الفصائل الموالية لتركيا، جراء هجوم مسلح على مقر عسكري في ناحية بلبل بريف عفرين.

وإلى جانب ذلك، أشار المرصد السوري إلى أنه رصد العثور على جثة سيدة، مقتولة بطلق ناري داخل سيارة جرى تركها ضمن أرض زراعية بين قريتي قوجمان وقربة بريف عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

واستهدفت طائرات مجهولة، في وقت سابق اليوم مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

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