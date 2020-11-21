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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اتهام عامل بتعذيب ابنته بسبب خلافات أسرية في أوسيم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:03 م
اتهام عامل
اتهام عامل
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات في واقعة اتهام عامل بتعذيب ابنته في أوسيم، بسبب خلافات أسرية مع والدتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد اتهام عامل بتعذيب ابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات، والتسبب في إصابتها بعدة حروق وكدمات.

وتبين من خلال التحريات أن المتهم منفصل عن والدة الطفلة، وتربط بينهما خلافات أسرية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

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